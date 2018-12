Journalistutdanningen i Bodø legges ned

innenriks

Tidligere i år ble det kjent at lave søkertall gjorde at universitetet hadde innstilt til nullopptak på bachelorstudiet i 2019. Programansvarlig Bengt Engan sier til Bodø Nu at søkertallet har falt betydelig de siste årene.

– I tillegg har mange sluttet før de er ferdige. Det har igjen gjort at vi har kommet ned i et antall studenter som er for lavt til at vi får lov til å fortsette.

I april skrev Avisa Nordland at det kun var 19 søkere som hadde journalistikk i Bodø som sitt førstevalg.

Ingen ansatte blir ifølge Engan sagt opp som følge av nedleggelsen.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, som selv har tatt journalistutdanningen i Bodø, synes avviklingen er trist.

– Den har vært med på å styrke journalistikken i hele landsdelen og har gitt god rekruttering til redaksjonene, sier han.

Nå håper han at Nord-Norges store redaksjoner kan møtes for å diskutere hva som kan gjøres.

– Jeg tror absolutt vi vil merke dette. Vi har hatt gode praksisstudenter i alle år. Vi har hatt stort utbytte av det. Å få være med på å lære opp en ny generasjon journalister har vært en sann glede, og en viktig del av vår organisasjon, sier Fjellheim til Bodø Nu.

