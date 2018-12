Tiltalte for Vadsø-drapet kan ikke straffes, aktor ber om tvungen behandling

innenriks

Tiltalte, en 20 år gammel pakistaner med midlertidig opphold i Norge, var psykotisk da drapet på Håvard Pedersen (18) ble begått. Statsadvokat Lars Fause la derfor, som varslet på forhånd, ned påstand om at mannen dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, da han avsluttet sin prosedyre onsdag.

Håvard Pedersen var på jobb på Coop Byggmix i Vadsø da han uten forvarsel ble angrepet med kniv i sommer. Han døde i løpet av ett til to minutter. Tiltalte ble pågrepet kort tid etter da han kastet seg i sjøen utenfor Vadsøya i et forsøk på å komme seg unna politiet.

Under straffesaken som har gått for Øst-Finnmark tingrett denne uka, kom det fram at de rettspsykiatrisk sakkyndige mener 20-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at han derfor er strafferettslig utilregnelig.

