Vårt Land: Abortlovfrykt i KrF

innenriks

KrFs landsstyre var onsdag samlet til nok et ekstraordinært møte. Vårt Land snakket med kilder i partiet som sier de har inntrykk av at Frp kan komme med motkrav, om KrF presser på med kravet om en endring av abortloven. Frp vil trolig gå for en liberalisering av abortloven og kreve selvbestemt abort fram til uke 18 i ­regjeringsforhandlingene, dersom paragraf 2c fjernes, sier én kilde.

Ifølge avisen er det generell frustrasjon i KrFs landsstyre over at det nå knapt «går an å diskutere abortloven».

Ifølge en meningsmåling i Dagbladet forrige måned ønsker kun fem prosent av befolkningen å stramme inn abortloven. Til og med blant KrFs velgere er det bare et knapt flertall som er for endringen. Fra den såkalt røde siden uttrykkes det frykt for at KrF pådrar seg stempel som et «abortparti».

En annen frykt i landsstyret er at KrF kaster bort forhandlingskapital på særlig paragraf 2c, slik at de ikke vinner fram med andre kampsaker.

