Drapssiktet hadde med seg kniv på julebord

Siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser til NTB at hans klient og drapsofferet var på julebord sammen da de begynte å krangle natt til lørdag.

Den siktede 30-åringen er latvisk og bor på Hamar. Han er noe kjent for politiet fra før, bekrefter Oslo-politiet lørdag.

Også drapsofferet er utenlandsk, men politiet er tilbakeholdne med opplysninger om ham inntil de pårørende er varslet.

Brukte håndverkerkniv

NRK skriver lørdag kveld at den drapssiktede mannen erkjenner at han stakk kollegaen, og samtykker til fengsling. Drapsvåpenet skal ifølge NRK ha vært en håndverkerkniv.

Etter at avhøret av siktede er ferdig lørdag opplyser Elden at han samarbeider godt og ønsker saken oppklart.

Han har forklart seg om alle forhold han husker, men det er for tidlig å ta stilling til skyld. Dette vil kreve mer etterforskning om bakgrunnen for knivbruken, skriver Elden til VG.

– Han har forklart seg om knivepisoden så langt han kan huske den. Dette er noe som skjedde på et julebord, også under påvirkning av alkohol, og da er en kniv veldig dårlig våpen å ha der, sier han til NRK.

Politiet ble varslet av både vitner og AMK i 2.30-tiden natt til lørdag. Politiet fikk raskt kontroll på våpenet som skal ha blitt brukt.

Et titall vitner

Drapet skjedde i Skiforeningens lavvo på «Lille Gratishaugen» ved hoppanlegget i Holmenkollen i Oslo. Foreningen leier ut lavvoen.

Det skal ha vært et titall personer på julebordet i lavvoen. Politiet har en rekke vitner til hendelsen. De som var på stedet ble i natt tatt med til Scandic Holmenkollen Park, der de ble avhørt om hendelsen.

Styrelederen i firmaet som arrangerte julebordet bekrefter til VG at både offeret og den siktede var ansatt i firmaet. Han har snakket med flere som var i nærheten da drapet skjedde.

– Det var et fåtall til stede da. De er dypt berørte og sier det kom veldig overraskede på dem, sier styrelederen.

Dømt for knivtrusler i fjor

VG skriver at den siktede i fjor ble dømt til 21 dagers fengsel for knivtrusler. Dommen fra Oslo tingrett sier at den siktede i august 2017 skal ha løftet en kniv mot et ungt par som befant seg i nærheten av leiligheten hans.

Den siktede er ikke straffedømt i Norge før dette, men han var etterlyst av latviske myndigheter for å ha begått alvorlige narkotikaforbrytelser i 2012.