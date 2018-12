Frp mener egen regjering vil skyte for få ulv

innenriks

Klima- og miljødepartementet har vedtatt å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verne Hobøl og Mangen.

– Jeg synes dette vedtaket er svært skuffende, sier Frps rovdyrpolitiske talsmann Terje Halleland. Han synes ikke vedtekt går langt nok.

– Man velger nå å se helt bort fra ulveforliket som et bredt flertall på Stortinget inngikk. Vi vil med dette ligge langt over bestandsmålene, og jeg har full forståelse for at folk i områdene med mye ulv vil reagere kraftig på dette, sier han.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) viser til at dette er første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen.

– Denne beslutningen følger opp Stortingets vedtak fra 2017 om at vi skal ha forvaltning av ulv innenfor ulvesonen, sier han i en pressemelding.

– I tråd med forlik

Rovviltnemndene foreslo å skyte 43 ulver i løpet av lisensjakten, blant dem tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås. Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag ble regjeringens vedtak kjent.

– Regjeringen forholder seg til rovviltforliket, som sier at vi skal ha både rovvilt og beitedyr i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr til rovvilt og å sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, legger han til.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016.

Krever lovendring

Halleland er ikke i tvil om at mandagens vedtak må få konsekvenser.

– Det er bare én konklusjon man kan trekke av dette: Om det er sånn at loven står i veien for at ulveforliket skal oppfylles, ja da må vi få endret loven. Det vil jeg ta initiativ til, sier han.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kaller vedtaket en hån mot folk som lever med rovdyrproblematikken tett på seg.

– Ulvebestanden har økt kraftig de siste årene, og hvis det ikke blir skutt mer ulv enn det regjeringen nå går inn for, kommer den til å øke enda mer. Dette er stikk i strid med rovdyrforliket, sier han.

– Ulvereservat

Bestandsregistreringer tyder på at det befinner seg to-tre ulver i Slettås-reviret.

– Det åpnes derfor for felling av inntil tre ulver i Slettås-reviret denne vinteren, noe som betyr at alle kjente individer tilhørende dette reviret tillates felt, opplyser departementet.

Samtidig bekrefter regjeringen at det ikke åpnes for lisensfelling av revirene Hobøl og Mangen, som begge ligger innenfor ulvesonen.

– Med denne avgjørelsen gjør regjeringen og statsminister Erna Solberg (H) en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

De siste offisielle tallene fra 2017 viser at det er 10,5 ulvekull i Norge – 8 helnorske kull og 5 såkalte grensekull, som vandrer mellom Norge og Sverige.