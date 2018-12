T-banetunnel i Oslo stengt etter brann

innenriks

Nødetatene rykket ut da det kom melding om at det brant i en sveisevogn i tunnelen. Ved 3.20-tiden opplyste Oslo politidistrikt at arbeiderne hadde evakuert seg selv, og at ingen personer var kommet til skade.

I tiden som fulgte, brant det kraftig inne i tunnelen. I tillegg til varme- og røykutvikling, eksploderte én eller flere gassflasker, noe som førte til at flere glassruter på Helsfyr T-banestasjon ble blåst ut, men ingen personer kom til skade i forbindelse med dette. Beboerne i området ble bedt om å lukke vinduene.

Innstilt trafikk

I 8.30-tiden kunne Sporveien opplyse at brannen var slukket, og at røyken hadde avtatt. T-banen mellom Brynseng og Tøyen er innstilt inntil videre.

– Dette er en alvorlig brann, og det blir full stans i trafikken forbi brannstedet mandag. Avganger østfra vil snu på Brynseng, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til NTB.

Stasjonene Helsfyr, Ensjø og Løren er stengt, og det er heller ikke T-banedrift mellom Brynseng og Tøyen. I stedet er det satt opp buss for bane. Linje 5 går derimot som normalt med enkelte forsinkelser.

– Store konsekvenser

I løpet av mandagen vil Sporveien undersøke tilstanden til skinner, strøm og signalanlegg.

– En slik brann har selvfølgelig store konsekvenser for T-banen i Oslo. Heldigvis ble ingen personer skadd. Det viktigste for oss nå er å skaffe oversikt over situasjonen i samarbeid med politi og brannvesen og bidra til at folk kommer seg på jobb og skole. Det er for tidlig å si når tunnelen kan åpne igjen, opplyser kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Ruter oppfordrer folk til å følge med i reiseplanleggeren og på ruter.no.

– Det blir oppdatert så raskt som mulig, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen, som har en klar oppfordring:

– Dersom du har alternative måter å reise på, så bruk dem.

