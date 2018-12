Almlid ny NHO-sjef: Vil kjempe for bedriftene

innenriks

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten. Min primæroppgave som NHO-sjef vil være å skape forståelse for hvorfor og hvordan bedriftene våre er løsningen på Norges viktigste samfunnsutfordringer, sier han i en pressemelding tirsdag.

– Oppdraget mitt er å kjempe for bedriftene. Det er bedriftene som gir liv til bygd og by i hele Norge, sier Almlid, som tiltrer umiddelbart.

Han fungerte som administrerende direktør mens Kristin Skogen Lund gikk på Forsvarets høyskole, og han har vært konstituert NHO-sjef etter at hun varslet sin avgang.

– Helt oppriktig; jeg har aldri sett meg selv inn i den stillingen tidligere, og gjør det heller ikke nå, sa Almlid til Trønder-Avisa da han i september ble spurt om han ønsket seg toppjobben permanent.

– Energisk og dyktig

Almlid har siden 1. januar 2016 vært viseadministrerende direktør i NHO. Han ble i 2013 ansatt som kommunikasjonsdirektør i organisasjonen.

– Jeg kjenner Ole Erik Almlid som en energisk og dyktig leder som brenner for at det skal skapes flere private arbeidsplasser i Norge. Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid når han tar over som NHO-direktør, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gratulerer Almlid med jobben.

– Han har allerede vist god forståelse for det fine norske trepartssamarbeidet og den norske modellen. Han er tydelig, lyttende og åpen, og vi ser fram til god kontakt i tiden som kommer, sier han til NTB.

Journalistbakgrunn

Også LO-leder Hans Christian Gabrielsen, som vil få Almlid som sin forhandlingsmotpart, ser fram til et godt samarbeid med den nye NHO-sjefen.

– Jeg vil først og fremst gratulere Ole Erik med jobben. Jeg tror det blir bra for NHO. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med ham etter at han ble ansatt som vikar i sommer. Nå ser jeg fram til å fortsette det gode samarbeidet, sier han til NTB.

NHO-styret startet prosessen med å finne ny administrerende direktør for NHO da Skogen Lund forlot stillingen 18. september.

Almlid har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo og har dessuten studert statsvitenskap og psykologi. Han har vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad og sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå.

– Komplisert og krevende

Skogen Lund sluttet etter seks år som NHO-sjef for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group. NHO-president Arvid Moss sier det er komplisert og krevende å lede NHO.

– En av Ole Eriks beste egenskaper er evnen til å lytte og samarbeide, for så å finne løsninger til det beste for NHOs medlemsbedrifter, sier han.

– Den samme egenskapen gjør oss trygge på at NHO under Ole Erik vil bevare det gode og konstruktive samarbeidet med LO og de andre arbeidslivsorganisasjonene, legger Moss til.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Over 25.000 bedrifter med 570.000 årsverk er medlemmer i organisasjonen.