Brannen på Tjeldbergodden skyldtes eksplosjon i høyspentrom

– Det skjedde en eksplosjon i et høyspentrom i luftgassfabrikken. Konsekvensen er at luftgassfabrikken og metanolfabrikken er stengt. Det er ingen skadde, og alle er gjort rede for, pressekontakt Elin Isaksen i Equinor til E24.

Politiet fikk melding om røykutvikling fra en trafo på et teknisk rom ved industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre klokken 10.50. Alle ansatte ble evakuert, og driften ble stanset.

En time senere meldte politiet at brannen var slukket, og at det var kontroll på stedet.

Forholdet vil bli etterforsket for å få kartlagt årsaken til hendelsen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

– Vi har fått melding om at det brenner i et teknisk rom. Brannen skal ikke ha spredt seg, opplyste operasjonsleder Tor André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Industrianlegget Tjeldbergodden består av tre fabrikker: Metanolfabrikk, gassmottaksanlegg og luftgassfabrikk. Equinor eier 82 prosent av fabrikken.