Jernbanenettet skal konkurranseutsettes

Sørlandsbanen mellom Neslandsvatn og Stavanger blir det første sporet som konkurranseutsettes.

– Prekvalifisering for Sørlandsbanen vil etter planen starte 1. juli 2021 med kontraktsignering 1. mars 2022. Prekvalifisering på kontraktsområde Vestlandet, som er nummer to, skal gjennomføres i andre kvartal 2022 med planlagt kontraktsignering 1. januar 2023. Alle kontraktsområdene skal etter planen være konkurranseutsatt innen 1. januar 2027, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Stortinget vedtok i 2015 jernbanereformen som forutsatte at Bane Nor konkurranseutsetter drift og vedlikehold så snart forholdene ligger til rette for det.

