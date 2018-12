Juletrafikken travlest på fredag på Oslo lufthavn

innenriks

– Denne julen ser vi at trafikken er spredt utover mange dager, slik at det ikke blir så store trafikktopper som tidligere år. Fredag 21. desember blir den eneste virkelige trafikktunge dagen med nesten 100.000 reisende, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

Den travleste tiden pleier å være om morgenen fra klokka 6 og utover.

– Vi ser at det er en liten nedgang i trafikken midt på dagen. Det er en fin periode å komme til flyplassen på. Det kan spare deg for tid og stress. Etter klokka 22 og fram til midnatt er det også ganske rolig her på flyplassen.

Fra torsdag og fram til julaften kan alle som reiser med nisselue benytte egne sluser i sikkerhetskontrollen.

– Dette har blitt en hyggelig tradisjon som etter hvert har blitt ganske godt kjent. Jo flere som reiser med nisselue, jo bedre stemning får vi på flyplassen, sier Andersen.

(©NTB)