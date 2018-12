Voldtektssiktet kulturtopp politianmelder åtte kvinner

innenriks

Mannen omtales som en kulturtopp. Politiet etterforsker til sammen 14 anmeldte forhold fra 2005 til 2014. Alle anmeldelsene gjelder hendelser i forbindelse med nachspiel og fest.

– Overordnet sett dreier anmeldelsen seg om at han mener de åtte kvinnene har forklart seg uriktig. At anmeldelsen gjelder åtte av de tretten kvinnene, innebærer ikke at han vedkjenner seg resten av forholdene, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs til VG.

Advokat Anne Kristine Bohinen representerer flere av de fornærmede. Hun mener anmeldelsen kan være taktikk fra mannens side.

Den siktede mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, har tidligere opplyst at mannen nekter straffskyld.

(©NTB)