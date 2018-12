innenriks

Innlandet politidistrikt meldte om kollisjonen rett etter klokka 19.30. Ulykken skjedde mellom to og tre kilometer sør for Dombås.

– To biler har kollidert, front mot front. Totalt tre personer i disse bilene. I tillegg har en bil kjørt i grøfta for å unngå å kjøre på de to bilene som har kollidert, opplyser politiet.

I den siste bilen var det to personer.

