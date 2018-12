Drapssiktet i Sandnes varetektsfengslet

innenriks

Mandagens fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører i Jæren tingrett. Kjennelsen derfra er i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

– Min klient samtykker til fengsling, han forstår at det er nødvendig slik saken er, sier forsvarer Vegard Bråstein til NRK. Han sier mannen er preget av det som har skjedd, men at han etter forholdene klarer seg bra.

Mannen, som er i 20-årene, har erkjent drapet, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Det var han selv som søndag morgen ringte og varslet politiet om drapet i bydelen Austrått.

Lagt ut på nett

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier etter fengslingsmøtet at det er kommet ut informasjon i mediene om at siktede har lagt ut informasjon om drapet i et nettforum.

– Dette er opplysninger siktede har gitt til politiet. Vi har også fått tips om dette, og det er noe vi jobber med, sier Soma til NTB mandag ettermiddag.

– Det skal være lagt ut informasjon om drapshandlingen både før og etter drapet, men jeg ønsker ikke å gå noe nærmere inn på hva dette består i, sier politiadvokaten.

Obduseres

Den drepte mannen skal obduseres mandag. Soma sier han fortsatt ikke er formelt identifisert.

– Vi har en oppfatning av hvem det er, og vi jobber med å kontakte de pårørende. Men så lenge det arbeidet fortsatt pågår, ønsker vi å være varsomme med hvilke opplysninger vi går ut med. Vi ønsker derfor heller ikke å si noe om åstedet, forteller Soma. Mangelen på konkret identifisering og hensynet til privatlivets fred var noen av argumentene for at Soma ba om at fengslingsmøtet skulle holdes bak lukkede dører.

Få detaljer

Politiadvokaten er også tilbakeholden med opplysninger om motivet for drapet.

– Det vi vet om foranledningen, vet vi fra siktede som forklarte seg i går, men vi ønsker ikke å si noe nærmere om hva han har fortalt. Dette er jo også informasjon som vi selvfølgelig etterforsker nærmere og også ønsker å få fra andre kilder, sier Soma.

Han vil heller ikke si noe mer om hva slags forbindelse det er mellom de to mennene i saken, men gjentar at politiet mener det er en relasjon mellom dem.

I tillegg til obduksjonen og det fortsatte arbeidet med identifisering og varsling av pårørende, opplyser Soma at det krimtekniske arbeidet på åstedet fortsetter mandag.

(©NTB)