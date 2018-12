Glatte veier, stengte fjelloverganger og uvær over hele landet

innenriks

Natt til 1. juledag måtte en kvinne i 60-årene få hjelp til å komme seg ut av bilen etter at den havnet på taket ved Egge kirke i Steinkjer i Trøndelag rundt klokken 1.30. Kvinnen kom uskadd fra hendelsen.

– Det er glatt på stedet, og det er det i hele Trøndelag, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Om lag en time senere melder Trøndelag politidistrikt på Twitter at tre biler på E6 i Rennebu står fast på glatt føre og må få hjelp av bilberger.

Stengte veier

I tillegg til glatte veier, har vind, mildere vær og nedbør ført til flere stengte veier og fjelloverganger i Sør-Norge.

Klokken 23.15 opplyste Veitrafikksentralen Vest på Twitter at det er kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet på grunn av uvær. Klokken 2.52 natt til 1. juledag melder Veitrafikksentralen Vest at det også på Haukelifjell er kolonnekjøring på grunn av uværet.

Blant annet er riksvei 13 over Vikafjellet stengt. Der vil det bli gjort en ny vurdering tirsdag klokken 8. I tillegg er riksvei 7 over Hardangervidda stengt for alle kjøretøy, etter at det var kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Fylkesvei 13 over Gaularfjell er stengt mellom Langestølen og Mel. Også fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud er stengt. Fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyin er stengt i Sogn og Fjordane, men åpen i Oppland, opplyser Veitrafikksentralen Vest klokken 23.30.

Varsler dårlig vær

Meteorologisk institutt varslet på Twitter julaften om glatte forhold stort sett over hele landet. I Trøndelag og på Vestlandet er det meldt snø eller sludd som etter hvert går over til å bli regn.

Lokalt på Østlandet er det natt til 1. juledag meldt om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken, og i Nordland og sør i Troms er det ventet vanskelige kjøreforhold på grunn av kraftig vind, nedbør og varierende temperaturforhold.

Politiet ba julaften bilister være varsomme.

– Politiet får inn mange meldinger fra hele vårt langstrakte fylke om at det er såpeglatte veier mange steder. Politiet ber om at dere kjører meget forsiktig, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.

