Kvinne siktet for kroppsskade i Bergen

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.38 tirsdag. Mannen er kjørt til legevakten.

– Kvinnen er siktet for kroppsskade. Vi vil gjennomgå opplysningene, og etterforskningen vil vise om det er grunnlag for at siktelsen kan utvides, sier jourhavende jurist Trine Frantzen ved Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Hendelsen fant sted i en leilighet. Det er en relasjon mellom mannen og kvinnen, men politiet vil ikke gå inn på hva relasjonen er. Kvinnen er i slutten av 20-årene, og mannen er i slutten av 30-årene.

– Fornærmede ringte selv og meldte om hendelsen. Han skal ha blødd en del. Pågripelsen av kvinnen skjedde udramatisk, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

