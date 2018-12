Mann pågrepet etter brann i bygning i Tromsø

innenriks

Klokken 1.10 fikk politiet melding via brannvesenet om en brann i en gammel tømmervaktbu som har tilhørt Forsvaret.

Da politiet kom til stedet, fulgte de noen fotspor i snøen ved brannåstedet.

– Politiet kom over mannen, og han forsøkte å stikke av. Han forsøkte å sette seg til motverge, men det funket ikke. Han ble pågrepet og er nå siktet for å ha satt fyr på vaktbua, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 2.

Mannen beskrives som en kjenning av politiet.

Klokken 1.13 meldte politiet på Twitter om at de rykket ut på en hyttebrann i Tønsvik, 15 kilometer nordøst for Tromsø sentrum. Hytta viste seg å være en vaktbua som står på et forsvarsområde. Politiet har ikke fått klarhet i hvem som eier den, men antar at den en gang i tiden tilhørte Forsvaret.

Brannen i vaktbua er slukket.

(©NTB)