Bhattis ekskone angrepet og slått ned i Trondheim

innenriks

Angrepet skal ha skjedd 5. desember i år, skriver Dagbladet, som søndag publiserte et lengre intervju med Salvesen.

46-åringen forteller at hun våknet opp i en blodpøl rett utenfor sitt eget hjem, øst i Trondheim sentrum. Hun ble funnet utenfor inngangsdøren av datteren.

– Alt er svart, og hukommelsen er helt borte. Fra jeg går ut av bilen mellom klokken 18.30 og 19 og til en stund etterpå. Jeg vet ikke hvem som gjorde dette, eller hvorfor. Datteren min var så klart helt fra seg og livredd, forteller Salvesen til Dagbladet.

Hun sier videre hun mener høyreekstreme krefter sto bak angrepet og avviser bestemt at hun kobler Bhatti eller andre i det norske islamistiske miljøet til hendelsen. Salvesen skal etter hendelsen ha vært i samtale med Politiets Sikkerhetstjeneste, og politiet har opprettet sak.

– Saken etterforskes som vold. Så langt har ikke etterforskingen ledet til opplysninger som tyder på et politisk motiv, men dette kan på nåværende stadium heller ikke utelukkes, sier politiadvokat Sunniva Tronvoll i Trøndelag politidistrikt.

Margrethe Salvesen, som tidligere het Marjam Salvesen Bhatti, ble kjent i norsk offentlighet i 2010 som Bhattis kone. Forholdet til Bhatti tok slutt for noen år siden. I løpet av årene med Bhatti dukket det opp meninger i hennes navn som hun mener enten var feilsitert eller som var skrevet av Bhatti selv. I et intervju med VG i 2015 sa hun at hun ikke er, og aldri har vært, islamist.

Salvesen sier til Dagbladet at hun snakket med Bhatti like etter at han kom tilbake fra fengsel i Pakistan på nyåret i 2015.

– Så har jeg sett ham én gang etter det. Vi lever hver våre liv, og har ikke noe uoppgjort, sier hun

