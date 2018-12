To til sykehus etter kollisjon mellom buss og bil i Tromsø

innenriks

Politiet fikk melding om ulykken i krysset Vestregata/Kongsbakken klokken 23.16. Ulykken skjedde i en bratt bakke.

De to personene som satt i bilen er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge for undersøkelser. Begge var ved bevissthet da ulykken skjedde. En av dem ble fastklemt, og operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt opplyste til NTB klokken 23.35 at vedkommende var skadd. Skadeomfanget til personene er ikke kjent. De to personene er turister.

Bussjåføren og passasjerene er uskadde.

– Det ser ut til at personbilen har brutt vikeplikten og havnet foran bussen, sier Kileng til NTB.

Politiet opplyser til Nordlys 15 personer satt i bussen.

