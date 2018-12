Boligbrann i Bergen slukket – E39 åpnet igjen

innenriks

Politiet meldte om hendelsen klokken 20.50 søndag. Boligen ligger nær E39, som altså ble stengt mens det brant i det overtente huset.

– Ingenting tyder på at det er folk der. Vi har vært i kontakt med eier som opplyser at boligen skal være ubebodd, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt til NTB. Et nabohus ble evakuert i forbindelse med brannen.

Litt før midnatt melder brannvesenet at brannen var slukket klokken 23.24, men at deres folk fortsatt er på stedet og driver etterslukking. Det er igjen fri ferdsel forbi stedet.

Huset som brant, er 100 år gammelt og har tidligere vært et skolebygg.

