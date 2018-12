innenriks

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt i autovernet i Saudavegen klokken 20.18 søndag kveld.

Kvinnen ble først tatt med til legevakt for sjekk, men det ble besluttet at hun skulle tas med i luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus. Natt til mandag opplyser sykehuset at kvinnen slapp fra ulykken med lettere skader.

Politiet har ikke mistanke om promillekjøring. Snøen har lagt seg på veien, og det er glatt.

