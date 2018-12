Bergen og Trondheim feiret som planlagt – flere avlyste fyrverkerier på Nordvestlandet

innenriks

I Kristiansund var det planlagt felles nyttårsfyrverkeri i samarbeid med leverandøren Krohn Pyroteknikk.

– Det er for sterk vind til at det er forsvarlig for oss å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havna klokken 24, sier daglig leder i Krohn Pyroteknikk, Claus Ivar Krohn på kommunens nettsider.

Sikkerhet

– Det er klart at vi ønsker å markere starten på det nye året på en skikkelig måte, men vi er nødt til å sette sikkerheten først, sier kultursjef i Kristiansund kommune, Eigunn Stav Sætre. Vi lover å komme sterkere tilbake neste år, sier hun.

Også i Ulsteinvik, Giske og Ålesund ble fellesfyrverkeriet avlyst.

– Slik vinden dreier nå, er det dessverre umulig å gjennomføre fellesfyrverkeri i Ålesund og Giske, sier Roy Petter Normann i Svea Unique Pyrotechnic til Sunnmørsposten.

To skadd

Brannvesenet i Ålesund advarer også private mot å skyte opp fyrverkeri.

– Fyrverkeri er bygd for å skytes rett opp. I den vinden som er nå, vil det ikke nå rett høyde, og kan nå bakken. I tillegg kan fyrverkeriet forandre retning og treffe bygninger eller folk, sier Paul Ola Vestre i Ålesund brannvesen til Sunnmørsposten.

Det gikk heller ikke mange minuttene inn i det nye året før politiet i Møre og Romsdal meldte på Twitter at to personer var skadd i forbindelse med bruk av fyrverkeri. En var skadd i hånden, mens den andre fikk skader i ansiktet.

Været holdt

I Trondheim var fyrverkeriet lenge i fare, men til slutt ble det besluttet å gjennomføre oppskytingen fra Kristiansten festning som planlagt klokken 19, skriver Adresseavisen. Også midnattsfyrverkeriet i trønderhovedstaden gikk som planlagt.

Fyrverkeriet i Bergen sto lenge i fare, og pyroteknikerne sa til Bergens Tidende at de ville vente til fem minutter på midnatt før de tok en endelig avgjørelse. En mulig dreining av vinden kunne slå uheldig ut for fyrverkeriet på Vågen.

Det viste seg at bergenserne fikk uttelling for at pyroteknikerne holdt hodet kaldt og ventet helt til siste stund. Også inngangen til 2019 kunne feires med spektakulære smell mellom de sju fjell.

– Det går akkurat. Vindkastene er ikke på mer enn ti og elleve meter i sekundet, så det er innafor, sier Lasse Store fra Engelsrud fyrverkeri gledesstrålende til Bergensavisen.

Vind og nedbør

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt sier til NRK at vind og nedbør vil prege mange steder i Sør-Norge og Trøndelag nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

– Løse gjenstander kan fyke med vinden, trær kan blåse ned. Vinden kan skape problemer for strømforsyningen og gjøre det vanskelig å komme seg fram på veier og jernbanen, sier han til NRK.

