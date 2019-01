To ulver skutt i Trysil – jakten avsluttet

innenriks

Aktivistgruppen «Hunt Saboteurs Sweden» forsøkte å stanse jakten tirsdag, men ble bortvist fra kommunen, sier talsperson for jaktlaget Ole Martin Norderhaug til NRK.

Norderhaug opplyser til VG ved 12-tiden at ulvejakten er avsluttet.

– Vi har hatt en mistanke lenge om at det kanskje bare er to dyr, og et den tredje har beveget seg ut av området. man har ikke sett sporene etter tre stykker. Hvis det dukker opp et nytt dyr som sannsynligvis tilhører denne flokken, vil jakten gjenopptas, sier han.

Lisensjakt til februar

Talspersonen sier til Nationen at ulvene ble skutt i områdene Muruåsen og Hatten, kort avstand fra hverandre. Det er første gang det tillates lisensjakt innenfor ulvesonen siden den ble opprettet i 2004. Lisensjaktperioden varer til 15. februar.

– Selve jakten har gått veldig bra. Den har vær effektivt og godt gjennomført. Jegerne var ute på post tidlig og begge ble felt før klokkn 13. Forholdene for jakt har vært nært optimale, med lite snø og klar sikt, sier Norderhaug.

Omstridt jakt

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember å felle Slettås-flokken innenfor ulvesonen, men verne Hobøl og Mangen. Totalt har departementet sagt ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket har blitt møtt med kritikk fra flere kanter.

NOAH mener regjeringens vedtak strider mot grunnloven. Fredag leverte advokat og jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo en midlertidig forføyning på vegne av organisasjonen.

Oslo byfogdembete bestemte mandag at de vil behandle den midlertidige forføyningen, men det skjer ikke før torsdag 3. januar.

Slettåsflokken kan bestå av to, men også tre og fire dyr. 130 jegere deltar i jakten, skriver Østlendingen.

Ulvejegerne har tidligere anslått at jakten kan være over i løpet av et par-tre dager.

