Grande håper KrF kan bidra til bedre klimapolitikk

innenriks

– Vi håper på en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjering, og håper KrF kan være med på å bidra til det, sier Venstre-lederen i forkant av regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Hun understreker at klima blir et sentralt punkt for Venstre i forhandlingene med KrF, Høyre og Frp.

– Jeg må innrømme at vi var veldig fornøyde med Jeløy-erklæringen, men mye har skjedd siden da. Blant annet har det kommet en klimarapport fra FN som viser at vi må holde temperaturøkningen på under 1,5 grader, og da må vi gjøre det satsministeren sa i nyttårstalen sin: Strekke oss lengre, og finne de gode klimatiltakene, sa Grande.

– Det er nå vi har sjansen til å nå klimamålene. Gjør vi det, klarer vi å omstille Norge på en positiv måte, sa Venstre-lederen.

Hun understrekte også at integreringsløft og bekjempelse av barnefattigdom blir viktige forhandlingsområder for partiet

