Under pressemøtet før vinterens regjeringsforhandlinger påpekte Frp-lederen også at forholdet mellom de to partiene er noe bedre nå enn det var i høst. Da klaget hun og flere andre i partiet på det de opplevde som svartmaling fra KrF.

– Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med Kjell Ingolf og hans delegasjon i løpet av sonderingene. Det betyr at tilliten mellom oss er blitt større, sier Jensen.

– Men det er klart at dette også blir krevende, understreker hun.

