Mann i 40-årene knivstukket i Skien

– Det var en tredjeperson som ringte inn hendelsen gjennom alarmsentralen, men det er uklart for meg nå om hun har sett selve hendelsen eller kommet over fornærmede etter at den hadde funnet sted, sier operasjonsleder Jørn Vegard Kaasa i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen i begynnelsen av 40-årene er sendt til sykehus. En mann i 30-årene er mistenkt i saken.

– Det jeg kan si er at han er mottatt på sykehuset med alvorlige skader. Han blir værende her til overvåking, forteller Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef hos Sykehuset Telemark til Telemarksavisa.

Politiet har sperret av et mindre, rødt bolighus i Bølevegen i Skien, samt en del av hagen til nabohuset.

Relasjonen mellom de to og omstendighetene rundt knivstikkingen er foreløpig ukjent, ifølge operasjonslederen.

