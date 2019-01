Mattilsynet jakter aggressiv rev i Alta

innenriks

Reven snek seg innpå den ti måneder gamle babyen som lå og sov i en barnevogn. Reven påførte babyen kloremerker på det ene skinnet, skriver iFinnmark.

– På grunn av revens unormale og aggressive atferd er det viktig at vi får tak i reven. Vi vil sende den til Veterinærinstituttet slik at den kan undersøkes for skabbmidd og andre sykdommer inkludert rabies, sier fungerende avdelingssjef May-Tove Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

Viltnemnda bistår Mattilsynet i å finne og avlive reven. Mattilsynet oppfordrer folk til å ta kontakt med dem dersom de observerer en rev med mistenkelig atferd i Alta og omegn. Dyreeiere i området bes også om å være ekstra oppmerksomme.

– Skulle dyret ditt vise symptomer på skabb, slik som sterk kløe, bør du ta kontakt med dyrlegen, sier Iversen.

