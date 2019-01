Tenåring skadd i fyrverkeriulykke i Hordaland

innenriks

Hendelsen ble meldt til politiet klokka 17.35. Det var en annen person på stedet som ringte medisinsk nødnummer for å varsle om ulykken.

Vest politidistrikt opplyste først at det dreide seg om en sprengningsulykke og at de undersøkte hva slags sprengstoff det dreide seg om. Litt senere opplyser politiet at de tror ulykken skjedde i forbindelse med bruk av fyrverkeri.

Den 16 år gamle gutten er kjørt til sykehus. Ifølge politiet er han alvorlig skadd.

Politiet har rykket ut til stedet. De foretar avhør av andre personer for å finne ut hva som har skjedd.

(©NTB)