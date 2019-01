Avbryter forsøk på søk i skredområdet i Troms

innenriks

Torsdag kveld undersøkte helikoptre om værforholdene tillot søk med sender/mottaker-utstyr, ifølge politiet. Men like etter avbrøt både Forsvarets Bell-helikopter og et ambulansehelikopter nye forsøk på søk på grunn av dårlig vær, ifølge VG.

Snøskredfaren er fortsatt for stor til at bakkemannskap kan settes inn i søk etter de fire skituristene som er savnet i området. Heller ikke tidligere torsdag har været gjort det mulig med helikoptersøk i området.

Det har tidligere vært forberedt for søk med utstyr som kan søke etter mobilsignaler. Torsdag kveld er det ikke lenger signal fra mobiltelefoner i området.

Ifølge TV 2 skulle i underkant av ti pårørende av de savnede fra Finland og Sverige komme til stedet og møte innsatsledelsen torsdag kveld og fredag morgen.

Letemannskaper klare

I Tamokdalen sto politi, letemannskaper og hund parat, men vær og føre var for dårlig til at det kunne letes etter de savnede torsdag ettermiddag.

– Vi har et oppdrag vi skal løse, og det har vi jo enda ikke fått løst. Så det er frustrerende å bare måtte sitte her og vente. Men vi kan ikke gå på akkord med sikkerheten for oss mannskaper, sier Vegard Lindbæk i Norsk Folkehjelp til NTB.

Han og kollegaen Kenneth Brattli Molund tilbrakte mye av torsdagen ventende i en bil ved basen som er etablert ved Olsrud gård, et lite stykke nedenfor fjellet der raset gikk onsdag.

Politiet i Troms meldte torsdag at aksjonen er en redningsaksjon med fortsatt håp om å finne overlevende, selv om det på en pressekonferanse ble understreket at mulighetene for å finne overlevende blir mindre for hvert minutt som går hvis de savnede er tatt av skred.

Utålmodig hund

Hunden Nico og fører Kent Pedersen er blant dem som torsdag var i beredskap ved Olsrud gård i Tamokdalen, klar til å settes inn i letingen. Hunden er tydelig utålmodig.

– Han skjønner det at når han får på seg «uniformen» sin, så er det noe som skjer. Så han er klar, sier Pedersen.

– Det er ikke været som er problemet, slik jeg vurderer det. Vi trener jo i verre vær enn dette. Men det er skredfaren som er utfordringen nå, fortsetter hundeføreren.

Gjester i Lyngen

De savnede er en svensk kvinne og tre finske menn som var på topptur til Blåbærfjellet. De fire ble sist observert rundt klokken 14 onsdag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Det er sett skispor som går inn i et skred, men ingen har sett skispor som kommer ut.

De fire som er savnet, samt den femte personen, bodde på Magic Mountain Lodge ved Lyngseidet, skriver Nordlys. Daglig leder Henrika Lønngren understreker at turen i Tamokdalen ikke var en organisert tur i regi av overnattingsstedet.

– Nå forsøker vi på best mulig måte å ivareta de andre gjestene. Vi er alle i sorg. I respekt for gjestene og de pårørende ønsker jeg ikke å si noe mer om denne tragiske hendelsen, sier Lønngren.