Neppe noe kriminelt bak dødsfall i Moss

– Etterforskningen har ikke avdekket noe som tyder på at det ligger noe kriminelt bak dødsfallet. Mannen har heller ingen ytre skader eller andre tegn som underbygger en slik teori, sier leder Henning Dalbye for etterforskningsseksjonen hos politiet i Moss til NTB.

Mannen, som trolig er en utenlandsk statsborger i 40-årene, ble funnet død i bygningen på Krapfoss i Moss av personer i hans omgangskrets onsdag ettermiddag. Politiet ble varslet om dødsfallet like etter klokken 16. Dødsårsaken er ukjent inntil den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger.

– Vi har ikke noe dødstidspunkt, men vi vet at det har vært stille på dette stedet den siste uka. Han kan ha vært død i flere dager, noe vi håper obduksjonsrapporten kan gi svar på, sier Dalbye.

Politiet oppga først at det var funn på stedet som førte til at dødsfallet ble ansett som mistenkelig. Etterforskningen – blant annet avhør av bekjente av avdøde, naboer og andre vitner – har imidlertid styrket grunnlaget for det motsatte.

Politiet er ennå ikke 100 prosent sikre på mannens identitet, men antar at det er snakk om en utenlandsk mann i 40-årene som bor i bygningen der han ble funnet. Mannen har ikke vært meldt savnet.

