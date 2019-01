Ola Elvestuen må svare om vern av ulveflokker

innenriks

Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad sendte torsdag to spørretimespørsmål til klima- og miljøministeren om hans beslutning om å skjerme ulveflokkene i Mangen (Akershus/Hedmark) og Hobøl (Østfold) mot uttak denne vinteren. Senterpartiet viser til Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ynglinger årlig.

– Med det uttaket av ulv som regjeringen legger opp til, vil det ikke være mulig å komme ned på bestandsmålet for ulv slik Stortinget har fastsatt det. Hvorfor velger regjeringen å unnta Hobøl-reviret fra jakt på tross av rovviltnemndenes anbefalinger? spør Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, besluttet regjeringen 17. desember at kun Slettås-flokken skal tas ut. To ulver fra denne flokken ble skutt tirsdag denne uken.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil spørre om hvorfor Ola Elvestuen «undergraver Stortingets vedtatte bestandsmål»:

– Stortinget har fastsatt et bestandsmål for ulv på fire til seks ynglinger årlig, og rovviltnemndene har foreslått å ta ut tre ulverevirer i ulvesonen for å komme ned på bestandsmålet. Hvorfor undergraver statsråden Stortingets vedtatte bestandsmål ved å nekte jakt i Mangen- og Hobøl-reviret?

(©NTB)