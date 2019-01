Ungdommer truet politiet etter skolebrann i Oslo

innenriks

Da politiet fikk meldingen om brann på Mortensrud skole klokka 20.44 torsdag, ble det også opplyst at flere ungdommer ble sett løpende fra stedet.

En rute på skolen var knust, og brennende materiale var kastet inn i et rom. Politiet melder at brannen hadde utviklet seg en del, og brannvesenet måtte bryte opp en vegg for å sjekke om alt var forsvarlig slukket.

– Vi har stanset flere ungdommer i nærheten. Enkelte av disse lukter røyk. Dette kan ha sammenheng med brannen, opplyste politiet torsdag kveld.

Etter å ha foretatt undersøkelser i forbindelse med ildspåsettelsen har politiet gjort konkrete funn som knytter flere av ungdommene til forholdet.

– Flere ungdommer har etter hvert kommet til og opptrer truende mot våre mannskaper. Vi har derfor et større antall patruljer på stedet for å ha kontroll over situasjonen, meldte Oslo politidistrikt klokka 21.19 torsdag.

Etter hvert ble seks ungdommer kjørt til Manglerud politistasjon, der foreldrene etter hvert må hente dem. Politiet oppretter anmeldelser.

Det har vært flere branner og branntilløp på Mortensrud skole. I desember 2015 ble deler av skolen totalskadd i en brann.

(©NTB)