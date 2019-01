Ingen leting etter savnede skiløpere i Troms i helgen

innenriks

– Det er bestemt at vi skal avslutte søket for kvelden. Det er ut fra en vurdering om at værforholdene er veldig skiftende, sier innsatsleder John-Kåre Granheim til NTB.

– Vi må ha en garanti for at de personene vi sette inn i skredområdet, også skal kunne tas ut på en trygg måte. Den garantien har vi ikke, og derfor tar vi ikke sjansen på å sette folk av i skredet nå, fortsetter han.

Statusen for aksjonen i Tamokdalen ble tidligere fredag endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Bakgrunnen er at det er registrert signaler fra to forskjellige skredsøkere i området hvor det har gått et stort snøskred.

