Politiet antar at savnede skiløpere er døde

Dermed er statusen for aksjonen i Tamokdalen endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Bakgrunnen er at det fredag ble registrert signaler fra to forskjellige skredsøkere i området hvor det har gått et stort snøras.

– Dette bekrefter våre antakelser om at de savnede er tatt av skredet. Det har nå gått 38 timer siden skredet gikk. Når vi nå har fått bekreftet at de er tatt av skredet, så regner vi det ikke lenger som sannsynlig at noen av de fire har overlevd, sa politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

