Frivillige klare til å søke etter omkomne skiløpere i Troms

Dårlig vær satte fredag en stopper for søket etter turfølget som er savnet og antatt omkommet i onsdagens snøskred fra Blåbærfjellet i Tamokdalen.

Lørdag bekrefter politiet overfor NTB at det ikke blir tatt noen ny vurdering av hvorvidt søket kan gjenopptas før tidligst mandag.

– Selv om det periodevis har vært bedre værforhold, er det ikke nok. Vi er avhengige av å ha bedre vær over lengre tid, og det blir ikke gjort noe før på mandag. Da skal vi forsøke å legge en plan framover, sier operasjonsleder Reinert Johansen i Troms politidistrikt.

Klare til søk

Når søket gjenopptas står frivillige letemannskaper fortsatt klare til å bidra, selv om det ikke lenger er håp om å finne de savnede i live, sier Julia Fieler i Røde Kors' ressursgruppe for skred til Nordlys. Hun understreker at de frivillige har et sterkt ønske om å sørge for at de omkomne blir funnet.

– Dette handler om familier som har mistet sine aller næreste. Det har vi stor respekt for, sier Fieler.

Bør være restriktive

Hun er selv lege og har vært med på flere krevende søk, deriblant etter skredet i Tromdalen på Senja i 2013 der tre scooterførere omkom. De ble først funnet etter halvannen uke.

Fieler sier hun støtter politiets vurdering i at det i søk etter antatt omkomne blir viktigere å sørge for at ingen letemannskaper eller andre utsettes for fare.

– I en slik situasjon skal man ikke ta stor risiko, og man skal være restriktiv til å utsette andre for fare, sier hun.

Liten grunn til å tro at de har overlevd

De antatt omkomne skiløperne er en svensk kvinne og tre finske menn, alle i 30-årene. Det gikk skispor inn i skredet, men ikke ut, og politiet har derfor hele tiden antatt at de fire ble tatt av snømassene.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyste fredag at det ikke finnes rasjonelle grunner til å anta at noen av de fire har overlevd.

– Sjansen for å overleve i snøskred vet vi mye om. Det finnes ikke holdepunkter for at noen har overlevd i to døgn i denne typen snøras, sa han.

