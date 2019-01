Kraftig brann i sokkelleilighet i Oslo

innenriks

– Vi fikk melding klokken 0.15 om at det kom røyk fra en kjellerleilighet i en blokk. Jeg har nettopp fått beskjed om at det brenner ganske kraftig på stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB kort tid etterpå. Han sier et antall personer er evakuert, men har ikke oversikt over hvor mange det er snakk om.

Det viste seg etter hvert at det brant i inngangspartiet til en sokkelleilighet i en villa, skriver Aftenposten. Flammene var i ferd med å bryte gjennom og spre seg da brannvesenet kom.

Klokken 0.40 opplyser brannvesenet på Twitter at røykdykkere som ble sendt inn, har dempet brannen, og at det ikke er funnet mennesker i leiligheten som brant. Det drives etterslukking på stedet.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.

(©NTB)