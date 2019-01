Snøvær skaper trøbbel på veiene på Østlandet

innenriks

– Grunnet snøvær har vi hatt en del trafikkuhell/ulykker de siste timene. Ingen med alvorlig personskade. Vi anbefaler publikum å la bilen stå dersom det ikke er strengt nødvendig at man må kjøre bil, opplyser Oslo-politiet like før klokka 19 mandag kveld.

Flere politidistrikter i Sør-Norge meldte om hendelser i trafikken.

På E18 ved Bamble skled en lastebil av veien, og veien ble stengt i forbindelse med bergingen.

På E16 mot Sollihøgda ble det lange køer da en lastebil fikk stans på det glatte føret og sperret veien for annen trafikk ved 17.30-tiden. Det tok to timer før politiet kunne opplyste at veien var åpnet igjen.

Den utenlandske sjåføren i et vogntog som satte seg fast i Eggemobakken på E16 fikk beskjed fra politiet om å legge på kjetting.

I Lierbakkene i Buskerud kolliderte en personbil med en brøytebil. Ingen personer ble skadd, men også dette skapte trafikale problemer.

På Furuset i Oslo var fem biler involvert i en kollisjon på E6 mandag kveld, også dette skapte køer fram til veien ble ryddet og åpnet igjen ved 19.45-tiden.

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel med gult nivå for fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Østfold på grunn av fare for regn som fryser på bakken i indre strøk.

I Oslo-området kommer det til å snø fram til et stykke ut på formiddagen tirsdag, ifølge Yr.

(©NTB)