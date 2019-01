Nattlig søk etter de savnede i Tamokdalen

innenriks

– Det er et værvindu nå som gjør at vi vil starte søket. Forholdene ser lovende ut, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til NTB klokken 23.15.

De venter på bistand fra et Sea King redningshelikopter, som vil ankomme rundt klokken 3. Deretter vil søket iverksettes umiddelbart.

Elektronisk søk

Det skal brukes sender- og mottakerutstyr for å forsøke å få nøyaktige posisjoner på de to signalene man har fått i tidligere søk. I tillegg håper man å lokalisere de to siste skredsøkerne i snømassene.

– Det er ikke snakk om å sette mannskap på bakken, men et elektronisk søk. Forhåpentligvis gjør det at vi i morgen, når vi setter mannskap på bakken, vet mer om hvor innsatsen bør settes inn, sier Munkvold.

Optimistiske

Samtidig er han klar over at det har gått en uke siden skiløperne ble meldt savnet.

– Senderne er batteridrevne, og det er tidsbegrensninger, men vi håper de fortsatt har batteritid, sier operasjonslederen og tilføyer at søkemannskapet er håpefullt.

– Vi hadde ikke satt inn ressurser om vi ikke var optimistiske.

Hvor lang tid søket vil ta er usikkert.

– Det er snakk om et rimelig stort skred. Det er rundt 300 meter bredt og 500–600 meter langt, så det sier seg selv at det vil ta tid, sier Munkvold.

Savnet siden onsdag

De fire savnede skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). De var på topptur til Blåbærfjellet og ble sist observert i 14-tiden onsdag i forrige uke. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Politiet har opplyst at det ikke lenger er håp om å finne overlevende, og at man dermed søker etter antatt omkomne. Politiets hovedteori er at de fire er tatt av skredet og ligger begravet i snømassene.

