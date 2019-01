Stortingspolitikere må betale mer for maten

innenriks

Prisene i restauranten har dermed økt med 13,1 prosent over natten, ifølge Aftenposten.

Prisen på en vanlig kopp kaffe har økt fra 3 til 4 kroner. Tirsdag kostet en middag med fiskekaker 58 kroner, mens kyllingbryst kostet 65 kroner. For 20 kroner kunne stortingsrepresentantene få sjokoladepudding med vaniljesaus til dessert.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier til avisen at prishoppet ikke har noe med den mye omtalte byggesaken med milliardoverskridelser å gjøre, men at en gjennomgang har avdekket at det må betales moms på restaurantdriften. Hun sier merverdiavgiften ikke var korrekt behandlet tidligere. Den tidligere praksisen var basert på en uttalelse fra Oslo fylkesskattekontor i 2001.

– Etter en gjennomgang i 2018 er konklusjonen at vi fremover må gjøre dette på en annen måte. På eget initiativ har Stortinget valgt å betale inn avgiften for de siste tre årene, sier Andreassen.

Stortinget har dermed betalt 168.000 kroner til Skatteetaten.

