Anne-Elisabeth Hagens familie ber om livstegn

Verken familien, politiet eller andre har hørt noe fra Hagen siden hun trolig ble kidnappet 31. oktober i fjor. Det viktigste for familien nå er å få vite at hun fortsatt er i live, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse onsdag.

– Vi håper at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth. Familien ønsker en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Får de det, er familien innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sa han.

Bistandsadvokaten ville ikke kommentere spørsmål om hvorvidt beslutningen om å ikke utbetale løsepenger var knyttet til det faktum at de ikke hadde hørt noe fra Hagen. På generelt grunnlag sa han imidlertid at det har vært en svært vanskelig avgjørelse for familien.

