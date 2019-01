Ronan Farrow: – Amerikansk diplomati er i krise

innenriks

– Trump er i ferd med å rasere amerikansk diplomati. Dette er en av tragediene i vår tid, og noe som angår oss alle, sa Farrow da han onsdag gjestet NHOs årskonferanse «Vi og verden».

Konferansen retter søkelys på hvordan globale trender påvirker det norske samfunnet.

31-åringen viste blant annet til at rekrutteringen til læresteder for diplomater har stupt siden Trump kom til makten.

– Hundrevis av stillinger forblir ubesatt. Dette truer følsomme diplomatiske områder, framholder han.

Metoo-kjendis

Farrow, som er sønn av skuespilleren Mia Farrow og filmregissør Woody Allen, er mest kjent for å ha stått bak metoo-avsløringen av Hollywood-kjempen Harvey Weinstein for magasinet The New Yorker, noe han fikk Pulitzerprisen for.

Nylig ga han ut boka «War on Peace», som handler om hvordan det amerikanske diplomatiet er i ferd med å forvitre.

Konsekvensene er akutte, framholdt han foran et fullsatt Oslo Spektrum, der ledere fra næringsliv, politikk og samfunn var samlet.

– Rundt om i verden er uniformerte offiserer i gang med prosesser vi tidligere hadde eksperter til. Nå skyter vi først og stiller spørsmålene etterpå, eller aldri, sier Farrow.

Militære allianser

Han peker blant annet på Trumps uberegnelighet og at USA langt mer enn før allierer seg med utenlandske hærer og militser.

– Slike allianser tar større og større plass i amerikansk utenrikspolitikk, slår han fast.

Farrow, som er utdannet jurist og i gang med en doktorgrad i filosofi, har selv jobbet i det amerikanske utenriksdepartementet i flere år, blant annet under den avdøde diplomaten Richard Holbrooke.

Gravejournalisten er nå i ferd med å lage en serie om undersøkende journalistikk for strømmegiganten HBO.

