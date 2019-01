DN gjør helomvending: Slutter ikke med kulturanmeldelser likevel

innenriks

«Det er selvsagt viktig å lytte til sine lesere. Omfanget av og innholdet i mange av reaksjonene har overbevist oss om at vi i jakten på å kutte kostnader gjorde en feil. Derfor omgjør vi beslutningen.», skriver DNs sjefredaktør Amund Djuve i egen avis.

Han begrunner beslutningen slik:

– Lesere ga tydelig uttrykk for at de mente det var helt feil av Dagens Næringsliv å slutte med kulturanmeldelser – ikke minst ettersom bokanmelder Bjørn Gabrielsen, musikkanmelder Audun Vinger og filmanmelder Øyvor Dalan Vik er blant landets aller beste kritikere.

Redaktøren varsler likevel at det kan komme noen endringer. Ikke minst understreker han at de vil satse på å gjøre anmeldelsene tilgjengelige for digitale lesere.

Blant dem som reagerte på avgjørelsen om å legge ned kulturanmeldelsene, var Petter Stordalens forlag Capitana, som varslet i Klassekampen at de ville slutte å annonsere i næringslivsavisen som direkte følge av kuttet i anmeldelsene.

