Oppdrettsselskap må punge ut for å ha tørrlagt elv

Det er Steinvik Fiskefarm AS som er ilagt gebyret av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter at Riselva var tørrlagt i nærmere to og en halv time 21. september 2017.

– Vi ser svært alvorlig på brudd på krav om minstevannføring. Av hensyn til livet i elva skal det alltid slippes tilstrekkelig med vann. Slipp av minstevannføring er en avgjørende forutsetning for å få løyve til å bruke vannet fra Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Steinvik Fiskefarm kan klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.

