Politiet aner ikke hvor Hagen er skjult – ber folk se etter unormal aktivitet

innenriks

Etter den antatte bortføringen ber politiet folk merke seg personer som endrer atferd, og folk som gjør unormale innkjøp, for eksempel av gjenstander som kan brukes til å holde kontroll på en person.

– Det kan være kvinneklær eller produkter for kvinner, ikke bare fra tiden rundt 31. oktober, men også etterpå. Vi vet ikke hvor den bortførte blir holdt skjult. Det kan være i nærområdet, i Norge eller utenfor landets grenser, sa etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt på en pressekonferanse fredag.

Nesten uten spor

Etterforskerne står tilsynelatende uten avgjørende kunnskap på sentrale områder så langt i saken: De vet ikke hvem som er motparten, kommuniserer ikke med gjerningspersonen og aner ikke hvor kona til forretningsmannen og kraftmilliardæren Tom Hagen (68) holdes skjult.

– Det må være et sted der det er mulig å oppbevare personer over tid – som hytter, leiligheter eller hus, ifølge Brøske.

Hypotese

Hovedhypotesen politiet jobber etter – at kvinnen er bortført fra hjemmet sitt – er verken styrket eller svekket siden politiet gikk ut offentlig med saken, opplyser han.

Politiet tror at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor.

Først onsdag, over ti uker etter bortføringen, gikk politiet offentlig ut med saken. Etterforskningen var blitt holdt hemmelig på grunn av grove trusler mot kvinnens liv og helse.

«Google translate»

Den dagen kona forsvant, fant Tom Hagen flere ark med krav om penger, beskjed om å ikke kontakte politiet og trusler. Språkeksperter er satt inn i etterforskningen for å gjennomgå dokumentene.

NRK omtaler fredag flere nye detaljer om dette brevet. Kanalen får opplyst at beskjeden var formulert på tettskrevne ark, printet ut og skrevet på gebrokkent norsk – en blanding av norsk, østeuropeisk eller «Google translate».

Gjerningspersonene skal ha krevd 9 millioner euro, utbetalt i kryptovalutaen monero, som er vanskelig å spore.

Kryptokontoen gjerningspersonen ber om å få løsepengene overført til, ble opprettet kort tid etter publiseringen av en artikkel der Tom Hagens navn ble omtalt, ifølge NRK. Han har vært omtalt som en av Norges rikeste.

Vurderer søk i vann

Det bekymrer politiet at det er mangel på livstegn fra Hagen.

– Det er helt åpenbart at det bekymrer politiet. Samtidig vil jeg påpeke at vi ikke har noen tegn på det motsatte, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Avisen skriver at politiet nå vurderer å gjøre søk i vannet ved familiens bolig på Lørenskog. Langvannet er 1,3 kilometer langt og mellom 30 og 180 meter bredt. Det var helt åpent og isfritt da forsvinningen skjedde. I dag ligger det et tykt lag med is på vannet etter kuldeperioden den siste halvannen måneden.

Uidentifiserte

Verken de to mennene eller syklisten som ble fanget opp av et overvåkingskamera utenfor Tom Hagens kontorer i Futurum-bygget på Rasta samme morgen kona ble borte, har tatt kontakt med politiet etter at videoen ble offentliggjort torsdag.

Siden onsdag har det kommet inn totalt 250 tips til politiet, blant dem flere som gjelder personene på videoene.

Politiet ønsker stadig flere tips.

– Vi trenger opplysninger om mulige skjulesteder. Et slik skjulested kan for eksempel identifiseres ved unormal aktivitet, personer, ukjente kjøretøy, tildekte vinduer eller rehabiliterte arbeidsplasser som tas i bruk, sier Brøske til NTB.

(©NTB)