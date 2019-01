Økokrim etterforsker Tidal

innenriks

DN skrev i mai i fjor at den norskutviklede strømmetjenesten har manipulert lyttertallene og konstruert 320 millioner falske musikkavspillinger. I etterkant har politiet fått fire anmeldelser rundt saken, som de nå etterforsker, ifølge DN.

– Det er gjennom medieomtale gjort kjent at anmeldelsene gjelder strømmetjenesten Tidal, og det er mistanke om at noen skal ha manipulert antall avspillinger av enkelte sanger. Økokrim har iverksatt etterforskning for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om manipulasjon, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

Saken etterforskes som et databedrageri.

Tidal har hele tiden nektet for at det har foregått manipulasjon og mener selskapet er utsatt for en svertekampanje fra DN.

Advokat Fredrik Berg er hyret inn av Tidal for å jobbe spesielt med Økokrim-saken.

– Tidal er ikke mistenkt eller siktet i saken. Vi er i dialog med Økokrim. Det ville ikke være riktig å dele denne informasjonen med pressen, sier Berg.

