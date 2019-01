Fedmeforsker vil avlive slankemyte

innenriks

Til NRK sier Ødegård, som jobber med forskning tilknyttet fedme og overvekt ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital, at påstanden gjør det unødvendig komplisert å gå ned i vekt.

– Det holder i massevis å spise mindre, og dette mener jeg er noe vi har syndet mot tidligere. Vi har holdt opp fysisk aktivitet og trening som en nødvendig komponent for å gå ned i vekt. Det er det absolutt ikke. Forskning viser oss dette med sikkerhet både for barn og voksne, sier Ødegård.

Hun understreker at trening har en tydelig plass i fedmebehandling, men da ikke som et tiltak for vektredusering i seg selv. Men hun vil til livs den offentlige «sannheten» om at trening er en nødvendig komponent for å gå ned i vekt.

– Informasjonen som når ut til folk, må være riktig. Det er viktig for folkeopplysningen å få ut sannheten om dette, sier Ødegård.

Hun sier det er uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper for å gå ned i vekt.

