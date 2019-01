innenriks

Nødetatene og et Sea King redningshelikopter rykket ut etter at politiet fikk melding om ulykken ved Svaddefossen klokken 17.40. Ettersom det var bratt i området der ulykken skjedde, bisto en lokal klatregruppe med å legge den skadde personen til rette for uttransport.

Klokken 19.45 opplyste politiet at isklatreren var blitt hentet av Sea King-helikopteret og fløyet til sykehuset i Skien. Tidligere søndag opplyste politiet at vedkommende ikke skal være livstruende skadd.

(©NTB)