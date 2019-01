Politiet: Ikke noe nytt om bortføringen i Lørenskog

innenriks

– Politiet har ikke noe nytt å melde i forbindelse med den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen i dag. Etterforskningen pågår for fullt. Det kommer daglig inn tips som sjekkes og bearbeides. Det vil bli foretatt en ny oppsummering av antall tips i morgen (mandag), opplyser Øst politidistrikt søndag.

– Politiet har stor forståelse for at medier og publikum ønsker jevnlig oppdatering i denne saken. Publikum skal være trygg på at politiet orienterer om det kommer nye og vesentlige opplysninger i saken, opplyses det videre.

Det planlegges ikke for ny pressebrief i morgen, men dette vurders fortløpende, opplyser politiet.

(©NTB)