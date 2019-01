Spesialenheten ber juryen finne Eirik Jensen skyldig i innførsel av narkotika og korrupsjon

innenriks

Spesialenheten for politisaker avsluttet onsdag prosedyren i ankesaken mot Jensen.

Juryen skal svare ja eller nei på fire spørsmål i saken. Hovedspørsmålene går på om Eirik Jensen er skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport fra 2004 til 2013, og om han også har gjort seg skyldig i korrupsjon.

Gjennom halvannen dag har aktorene fra Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus, oppsummert hele bevisførselen som er gjennomført i Borgarting lagmannsrett. Deres konklusjon er at det ikke kan være tvil om at den tidligere politimannen både hadde en oppførsel og et pengeforbruk som ikke kan forklares på annen måte enn en straffbar forbindelse til Gjermund Cappelen.

– Jensen er lojal mot Cappelen og ikke mot sitt oppdrag som politimann, sa Presthus da han skulle beskrive forholdet mellom politimannen og hasjimportøren høsten 2013.

(©NTB)