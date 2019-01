Stoppforsøk mot regjeringsplattformen er varslet i både Venstre og KrF

innenriks

Kilder opplyste til TV 2 onsdag kveld at regjeringsplattformen for en ny firepartiregjering var ferdig forhandlet. Da var det kun skrivearbeidet som gjensto.

Den fremforhandlede plattformen skal innebære en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom. Venstre har fått et betydelig gjennomslag på klima i forhandlingenes innspurt.

Torsdag klokken 14 samles landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF for å ta stilling til resultatet. Forhandlingene om en flertallsregjering startet 2. januar.

Ti sier nei

Tidligere onsdag varslet Unge Venstre-leder Sondre Hansmark at minst ti landsstyremedlemmer vurderer å stemme ned regjeringsplattformen hvis den inneholder endringer av abortloven.

– Vi er ikke innstilt på å utvide regjeringen for enhver pris. Om man drar regjeringen lenger vekk fra Venstre, ser jeg ingen grunn til å stemme for plattformen, sier Hansmark til Vårt Land.

Venstres landsstyre består av 38 medlemmer.

Det er spesielt klima, abort og innvandring som har vært de vanskeligste sakene, og som var årsaken til at de planlagte landsstyremøtene mandag, ble avlyst

Rød profil

I KrF er det ifølge den røde Trønder-profilen Odd Anders With flere nettverk som jobber for å påvirke enkeltpersoner for å stoppe partiet fra å gå i regjering, melder Trønder-Avisa.

With er en av initiativtakerne bak Drivkraft, som er et nettverk av røde politikere i KrF. De vil jobbe fram til siste slutt med å overbevise partifeller som skal avgjøre saken torsdag.

– Det er jo naturlig at prosessen ikke er slutt når den er på sitt viktigste, sier With til avisen.

– Vi har kontinuerlig kontakt med enkeltpersoner som sitter i de organene som får mulighet til å avgjøre saken torsdag. Både i landsstyret og stortingsgruppa, sier With.

– Skuffet

KrFs røde baktropp, som har rolle som referansegruppe, får ikke se plattformen før det avgjørende møtet torsdag. Det var Vårt Land som først omtalte opplysningene, som NTB fikk bekreftet tidligere på onsdag.

KrFs forhandlingsdelegasjon, med nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad samt Erik Lunde fra Oslo KrF, har konsekvent unngått å gi viktig informasjon til referansegruppen, blir NTB fortalt.

Grunnen til at en referansegruppe med rødt flertall ble satt ned, var KrFs opprivende strid om retningsvalg og ønsket om å få hele partiet med på det borgerlige regjeringsprosjektet.

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland sitter i gruppen og sa tidligere onsdag hun ikke har blitt kalt inn til et nytt møte.

– Jeg er ikke så overrasket over det. Min oppfatning har vært at vi skulle gi råd underveis, sier hun til NTB.

– Men jeg registrerer at andre har hatt forventninger om dette og er skuffet, så vi burde kanskje ha vært samlet, sier Noresjø, som ønsket samarbeid med Ap og Sp.

Lang vei

Et annet spenningsmoment i forhandlingene er hvor mange og hvilke statsrådsposter KrF kan få. Venstre har i dag tre statsråder.

Statsminister Erna Solberg (H) har i mange år hatt som mål å samle de fire ikke-sosialistiske partiene i regjering. Men i 2013 klarte de ikke å bli enige om en regjeringsplattform. Forhandlingene endte med at Høyre og Frp dannet regjering med en samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter valgseieren i 2017 ville ikke KrF ha en ny samarbeidsavtale. Samtidig besluttet Venstre å søke regjeringssamarbeid, og partiet gikk inn i Solberg-regjeringen for ett år siden.