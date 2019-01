DN: Taxfree-seier til Frp i regjeringsplattformen

innenriks

– Samarbeid er ikke å stikke kniver i hverandre, sa Frp-leder Siv Jensen til NTB dagen etter at KrF påførte Frp et sviende nederlag midt i budsjettinnspurten på Stortinget i fjor høst.

Det handler om muligheten til å kjøpe to flasker ekstra vin i taxfree for alle som ikke kjøper tobakk. Den sørget KrF for å reversere gjennom et krumspring i stortingssalen samtidig som partiet forhandlet om neste års statsbudsjett med de tre regjeringspartiene.

Nå har Jensen sagt «morna». Under forhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF om ny regjeringsplattform som har vart i drøye to uker, slås det fast at taxfree-endringen fra 2014 beholdes, skriver Dagens Næringsliv.

Skattekutt

Avisen fikk torsdag kveld tilgang til den delen av plattformen som handler om skatter og avgifter.

Ved 21-tiden torsdag kveld var det fortsatt åpent om de fire borgerlige partiene ville slutte seg til den fremforhandlede plattformen.

Ifølge avisen er de fire borgerlige partienes forhandlere blitt enige om fortsatt senking av skatte- og avgiftsnivået, fortsatt nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital og senking av endomsskattesatsen for bolig og fritidseiendom med en promilleenhet til 4 promille.

Vurdere og utrede

Avisen gjengir totalt 69 punkter, blant annet om at arveavgiften skal fjernes og veteranbiler skal bli billigere.

Et søk NTB har foretatt, viser at 11 av punktene handler om at noe skal «vurderes». «Utrede» brukes tre ganger, «legge til rette for» og «gjennomgå» brukes fire ganger hver, mens «følge opp» og «strategi for» brukes tre ganger.

DN skriver også at KrF har fått en bistandsseier ved at de nest fattigste utviklingslandene skal få bedre tollbetingelser enn andre mellominntektsland, gjennom reduserte tollsatser.

